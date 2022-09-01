Antalya'da turist sayısı 9 milyonu geçti

Turizm kenti Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyon rakamını geçti. Turizmcilerin yeni hedefi ise 12 milyon turist olarak belirlendi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Önümüzde Eylül-Ekim var. Bu sezonu Kasım’ın 15’ine kadar da uzatabileceğiz. Şimdilik bütün kötü başlangıçlara rağmen çok iyi bir rakama ulaştık. 12 milyon rakamı ile kapatabiliriz. 9 milyon 200 bin civarında bir turist şu ana kadar kenti ziyaret etti” dedi.
DOLULUK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE
Turizmcilerin pandemide büyük emek verdiğini belirten Turgut, “Turizmin pazar ve ürün çeşitliliği olayı biz aslında pandemi ile birlikte emek vererek sağladık. Kapalı pazarların idamesini bulduk, yeni ürün çeşitliliği bulduk. Bu yeni pazarlar bu aradaki farkı kapatmaya yetti. Şu anda Avrupa ve İngiltere vatandaşları daha ağırlık olarak geliyor. Yüzde 90 üzerinde bir doluluk var. Sezona girerken karamsardık. Bugün daha farklı bir konumdayız. Turizmde yüzlerin güldüğünü söyleyebilir” dedi.
Rakamları değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Öncelikle tabii ki bu rakam 10 milyonu geçecek. Bunun müjdesini vermek isterim. Türk turizminin başkenti Antalya 5 yıldızlı otellerimizin ve ve tatil köylerimizin olması dolayısı ile tercih edilen dünyada 10'uncu sırada ama Avrupa'da baktığımızda birinci sıradayız. 10 milyon turistimiz geldiğinizde alt yapısı ve havasıyla her şeyiyle Antalya Büyükşehir belediyesi tüm kurum ve kuruluşları ile beraber ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Mavi bayrak sayısında Avrupa'da birinci sırada yer alıyoruz. Bu anlamda deniz, kum, güneş ve ören yerlerimiz 500 antik kentimiz olan bir tarih olan yer şehrimiz. Aynı zamanda kış turizminde bin 500 üzerinde spor takımlarının geldiği böylesine güzel bir yer" sözlerine yer verdi.
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