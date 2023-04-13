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Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı

Antalya'da tele takılan kuşu çubukla kurtarmak isteyen iki kişi, elektrik akımına kapılarak yere düştü. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 13.04.2023 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
AA

Antalya'nın Kepez ilçesinde, tele takılan kuşu çubukla kurtarmak isteyen iki kişinin elektrik akımına kapılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA'nın haberine göre Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi'nde üç gün önce tele takılan kuşu, tuttukları çubukla kurtarmak isteyen iki arkadaş, akımına kapılarak yere düştü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Akıma kapılanlardan Y.K'nin hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, H.C'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin akıma kapıldığı sırada ayaklarından alev çıkması ve yere düşmeleri yer alıyor.

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