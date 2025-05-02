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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da tarihi sarnıç restore edilecek | Son dakika haberleri

        Antalya'da 300 yıllık dört kubbeli su sarnıcı restore edilecek

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki yaklaşık 300 yıllık dört kubbeli su sarnıcı aslına uygun olarak restore edilecek. ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu, kentte bulunan mevcut tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:33
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        Antalya'da tarihi sarnıç restore edilecek
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        Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT) ortak yürüttüğü proje kapsamında Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki yaklaşık 300 yıllık dört kubbeli su sarnıcının restore edilmesine karar verildi. Ekipler, kaçak kazılar nedeniyle zarar gören sarnıcın restorasyonu için onarım ve bakım çalışmasına başladı.

        ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, kentte bulunan mevcut tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

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        Eski su yapılarının tekrar kente kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirten Hansu, bu yapının Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 2012 yılında tescilli alan kabul edildiği bilgisini verdi. Hansu, 2023'te koruma alanıyla mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı olan yerde çalışma yürüttüklerinden bahsetti.

        Yapıya yönelik çalışmanın iki aşamadan oluştuğunu anlatan Hansu, projelendirme aşamasında restitüsyon, rölöve ve restorasyon çalışmaları ile kullanımına yönelik çevre düzenlemesi yapacaklarını aktardı.

        Araştırmacı ve yazar Giray Ercenk de geçmişi yaklaşık 300 yıla kadar uzanan tarihi sarnıcın Döşemealtı ve Kepez ilçelerindeki içme suyu, tarımsal ve hayvansal sulama ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

        Bölgede çok sayıda su sarnıcının olduğunu ama dört kubbeli sarnıcın eşi ve benzeri olmayan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ercenk, yapının aslına uygun şekilde restore edilmesinin kültürel olarak çok önemli olduğunu dile getirdi.

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