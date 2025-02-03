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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da tarihi binada korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Antalya'da tarihi binada korkutan yangın

        Antalya'da yaklaşık 150 yıllık olan tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından tarihi binada hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 06:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 06:30
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        Antalya'da tarihi binada korkutan yangın
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

        Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi binadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlem aldı.

        AA'nın haberine göre; yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının ardından binada hasar oluştu.

        Muhtar Abdullah Uyaroğlu, binanın geçen seneye kadar aktif olarak kullanıldığını söyledi. Binanın geçen yıl satıldığını, alan kişiyi de bu tarz olaylara karşı uyardıklarını belirten Uyaroğlu, "İçeriye devamlı birileri girip çıkıyordu. Daha önce polise defalarca bildirdik. Onlar boşaltıyordu ama daha sonra çıkanlar tekrar geliyordu. Bu gece başımıza da böyle sıkıntılı bir durum geldi. Bu 100-150 senelik bir yapı. Büyük ihtimalle tekrar restore edilecek. Mahallemize büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Antalya
        #haberler
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