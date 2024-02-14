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        Haberler Gündem Güncel Antalya alt geçitte sel felaketi: Su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!- Son dakika haberi

        Felaketin izi ortaya çıktı! Antalya'da 1 kişinin öldüğü alt geçit görüntülendi

        Antalya'da meydana gelen sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Halil Yıldız adlı vatandaşın, otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği belirlendi. Suyun duvarda bıraktığı iz de dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:22
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        • 1

          Sağanak felaketinin yaşandığı Antalya'da, Halil Yıldız'ın (47) otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.

        • 2

          DHA'nın haberine göre turizm kenti Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

        • 3

          Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.

        • 4

          112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

        • 5

          2,5 METRELİK SU SEVİYESİNDE CENAZESİ BULUNDU

          Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cenazesi bulundu.

        • 6

          Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı. Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi.

        • 7

          2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.

        • 8

          Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.

        • 9
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