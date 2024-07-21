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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı | Son dakika haberleri

        Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan ve daha sonra seralar ile ormana sıçrayan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm ormanlık ve otluk alan, zeytin ağaçları, saman balyaları ile 10 sera zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:06
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          Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

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          İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Serik Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Yangın, ekiplerin 5 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Mahalle sakinleri de ilaçlama motorları ve hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

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          Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm ormanlık ve otluk alan, zeytin ağaçları, saman balyaları ile 10 sera zarar gördü.

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