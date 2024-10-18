Antalya'da otelde yangın paniği! Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ediyor

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Antalya'da Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde bulunan bir otelde saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen sebeplerle çatı kısmında başlayan yangın büyürken, oteldeki tatilciler tahliye edilmeye başlandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, yardım bekleyen bazı turistlerin balkona çıktığı görüntülendi.

Yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, itfaiye ekipleri hala müdahaleye devam ediyor.

ANTALYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangının olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi. İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi. Hulusi Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırılmaya başlandığını dile getirdi.

"YARALI YOK, 20 KİŞİ KURTARILDI" Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Şu ana kadar 20 misafirin tahliyesini gerçekleştirdik. Balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir olduğunu görüyoruz, yaralımız yok. Yalnızca dumandan etkilenenler var. Yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Her şey kontrolümüz altında. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir saat içinde yangının kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz." dedi.