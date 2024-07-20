Antalya'da orman yangını!
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor
Giriş: 20.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:24
Konyaaltı Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.
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