Antalya'da orman yangını!

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Konyaaltı Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.