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Bugün Antalya'da okullar tatil mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...
ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ 11 ARALIK 2019
Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
ANTALYA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da yarın aşırı yağış beklendiğini belirterek ilk kez "kırmızı" uyarıda bulundu. Antalya'da metrekareye 100-250 kilogram yağış beklendiği belirtilirken Muğla ve Aydın için de "Dikkat!" uyarısı yapıldı
İKİNCİ UYARI KIYI KESİMLERE
DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji ayrıca, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.
AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.
FIRTINA UYARISI DA YAPILDI
Meteoroloji son olarak yaptığı uyarıda, fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarıda ise, "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.
SAĞANAK VE FIRTINA ANTALYA'YI GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA VURMUŞTU
Geçtiğimiz Ocak ayında hortum ve fırtınanın şiddetinin saatte 133 kilometreye kadar çıktığı Antalya'da, 3 gün etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'nda 2 otobüs, 1 minibüs, 2 merdiven devrilirken, 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde hasarlar meydana gelmişti. Öte yandan 12 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz Ocak ayında şiddetli fırtına ve yağışların etkili olduğu Antalya'da oluşan hortumlar nedeniyle yaşananlar herkesi şoke etmişti.
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