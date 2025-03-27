Antalya'da kolide bulunan maymun yavrusu Fıstık yeni ailesine alıştı
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde kolinin içinde bulunan 'Rhesus' türü maymun yavrusu Fıstık, yeni ailesinin yanına yerleştirildi
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Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru maymuna geçen yıl 26 Aralık'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde el konulduğunu söyledi.
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Yapılan kontrollerin ardından maymunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildiğini anımsatan Arsun, "Rehabilitasyon, karantina süreçleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan maymunumuzu yeni ailesiyle aynı ortama aldık ve alıştırdık.
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Ailenin kabul etmesi için zaman zaman denemeler yaptık ve sonuçta aile yeni maymunumuzu kabul etti. Muko isimli anne maymun, yavru maymunu sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir maymun daha vardı. Onunla birlikte şu an ikisini de sahiplenmiş durumda" diye konuştu.
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Arsun, sürüdeki tüm hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konulan ve kaçak hayvan ticaretine söz konusu olan canlılar olduğunu, yaşam parkında koruma altına alındıklarını vurguladı.
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"ŞU AN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BİR SIKINTISI YOK"
Hayvanların kilo takibi ve sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığını, hepsinin sağlıklı olduğunu anlatan Arsun, şöyle konuştu:
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"Fıstık buraya geldiğinde korkmuştu, muhtemelen annesinden erken ayrılmış ve aç haldeydi. Sağlık kontrolleri yapıldığında hayvanın stres altında ve zayıf olduğu fark edildi. Karantina sürecinde hem sağlık taramasından geçirildi hem de beslenmesi yapıldı.
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Şu an sağlığıyla ilgili bir sıkıntısı yok. Buraya geldiğinde de yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğunu tahmin ediyorduk. Şu an 6 aya yaklaşıyor. Türlerine göre biraz daha küçük kaldı ama açığı kapatacağını düşünüyorum."
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Arsun, Fıstık'ın sürüye alıştığını ve annesi ile yeni kardeşleri tarafından benimsendiğini anlatarak, "Yaklaşık 15 gündür birlikteler. Bu süreç sürünün Fıstık'ı kabullendiğini ve bir birey olarak sürünün bir parçası olduğunu gösteriyor.
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Anne bireyimiz sürünün en yaşlısı. Büyüttüğü diğer yavru maymundan biraz daha küçük olduğu için Fıstık'ı daha çok kucaklayıp, ona daha çok sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.
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