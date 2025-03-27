Antalya'da kolide bulunan maymun yavrusu Fıstık yeni ailesine alıştı

Ailenin kabul etmesi için zaman zaman denemeler yaptık ve sonuçta aile yeni maymunumuzu kabul etti. Muko isimli anne maymun, yavru maymunu sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir maymun daha vardı. Onunla birlikte şu an ikisini de sahiplenmiş durumda" diye konuştu.