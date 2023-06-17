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Antalya'da feci kaza: Karı-koca ve torunları öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada can pazarı kuruldu! Karı-koca ile torunlarının öldüğü kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Giriş: 17.06.2023 - 03:56 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da katliam gibi kaza! 1'i çocuk 3 ölü, 4'ü çocuk 9 yaralı
DHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı-koca ile torunları yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Korkuteli-Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öközgözü mevkisinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki otomobil, Muharrem Ertör (60) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, kazada sürücü Muharrem Ertör ile aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59), Berra Türkmen (8), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) ve diğer otomobilin sürücüsü Erhan Deniz ile aynı araçta bulunan Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35) ve Hatice Nur Deniz yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ 9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Muharrem Ertör'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan eşi Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 9 kişi ise Elmalı ve Korkuteli'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Erhan Deniz, hastanedeki tedavisi sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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