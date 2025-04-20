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        Haberler Gündem Antalya'da kamyonetle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da kamyonetle TIR çarpıştı: 1 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:52 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:52
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        Kamyonetle TIR çarpıştı: 1 yaralı
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        Abdil A. idaresindeki kamyonet, Antalya-Alanya D400 kara yolunda, aynı istikamette giden İsa T'nin kullandığı TIR'la çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, bariyerleri devirerek palmiye ağacına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Abdil A, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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