Antalya'da kamyonetle TIR çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde, TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Abdil A. idaresindeki kamyonet, Antalya-Alanya D400 kara yolunda, aynı istikamette giden İsa T'nin kullandığı TIR'la çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, bariyerleri devirerek palmiye ağacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Abdil A, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.