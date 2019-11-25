25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 12 kişinin şikayetiyle geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, sanal jigolo sitesini ve bu site ile alakası olarak belirledikleri şüphelileri 5 aylık bir teknik ve fiziki takibe aldı.
LÜKS VİLLALARDA GÖZALTINA ALINDILAR
İHA'da yer alan habere göre gerekli delillerin toplanmasının ardından ekipler Antalya başta olmak üzere Denizli, Burdur, Isparta, Kocaeli ve Van’da ilk belirlemelere göre 12 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Aralarında kadınların da bulunduğu 19 şüpheli lüks bir villaya yapılan baskınla gözaltına alındı.
MİLYONLUK VURGUN İDDİASI
Evde yapılan aramada 15 bin TL ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Erkek H.E. ve kadın B.A.’nın lideri olduğu iddia edilen 9’u kadın 19 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk belirlemelerde şüphelilerin 150 bin TL'lik vurgunun belirlendiği ama bu rakamın milyonu bulabileceği öne sürüldü.
BANKA BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER
Şüphelilerin, sanal bir internet sitesi üzerinden jigolo ilanı verdiği ve buradaki formu dolduran erkekleri hemen aradıkları, vıp ile gold üyelik adı altında 500 ile 750 lira ücret aldıkları öğrenildi. Formun ardından şüphelilerin, banka hesap bilgilerine ulaştıkları kişilerin hesaplarından para da çektikleri belirlendi.
YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR
Bu siteye kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu her meslek grubundan yüzlerce kişinin üyelik yaptırdığı ileri sürüldü. Çetenin bu şekilde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ama sadece 12 kişinin şikayette bulunduğu belirtildi. Hesap hareketlerinde dolandırıldıkları belirlenen yüzlerce kişinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Çetenin kazandıkları paraları günlük harcadıkları villa ve yat gibi yerlerde lüks bir yaşam sürdükleri kaydedildi.
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