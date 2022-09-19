İki grup arasında kavga çıktı: 7 yaralı

Side Mahallesi 1003 sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler ellerinde bıçak ve soplarla birbirine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve sopayla yaralanan 7 kişi ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.