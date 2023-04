HABERTURK.COM

Antalya, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biridir ve turistlerin ilgisini çeken popüler bir tatil yeridir. Şehir, Akdeniz'in sıcak iklimi ve turkuaz denizi ile ünlüdür. Antalya, tarihi yapıları, müzeleri, plajları, restoranları ve alışveriş merkezleri ile zengin bir turistik destinasyondur. Ayrıca, Antalya'nın doğal güzellikleri de görülmeye değerdir. Düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi ve Olympos Milli Parkı şehrin doğal güzelliklerinden sadece birkaçıdır. Antalya, her yaşa ve her tatil tarzına uygun bir şehirdir ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.

İşte sizler için hazırladığımız Antalya gezilecek yerler listesi:

Kaleiçi

Şehrin merkezinde yer alan Kaleiçi, Antalya'nın en tarihi ve en pitoresk bölgesidir. Kaleiçi, eski Osmanlı evleri, taş sokakları, antik kalıntıları, restoranları ve butik otelleri ile turistlerin ilgisini çeker. Kaleiçi'nin merkezinde yer alan yel değirmeni, deniz feneri ve saat kulesi gibi yapılar, şehrin sembolleridir. Bölgede ayrıca Hadrian Kapısı, Yivli Minare Camii ve Antalya Müzesi gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır. Akdeniz'in güneşli havası, denizi ve turistik yerleriyle Kaleiçi, yerli ve yabancı turistler için vazgeçilmez bir yerdir. Antalya’da günübirlik gezilecek yerlerden biri olma özelliği de taşıyan bu yer, renkli sokakları ve yapılarıyla hoşunuza gidecek.

Konyaaltı Plajı

Konyaaltı Plajı, Antalya'nın en popüler ve en uzun plajlarından biridir. Plaj, turkuaz rengi denizi, ince kumlu sahili ve güneşli havası ile ünlüdür. Konyaaltı Plajı, plaj futbolu, plaj voleybolu, yüzme ve güneşlenme gibi aktiviteler için ideal bir yerdir. Plajda ayrıca restoranlar, kafeler ve su sporları merkezleri de bulunur. Plaj, yerli ve yabancı turistlerin favori tatil yerlerinden biridir. Plajın yakınında, Antalya'nın tarihi merkezi olan Kaleiçi ve Antalya Müzesi gibi turistik yerler de bulunmaktadır. Antalya'da yazın gezilecek yerlerden biri olan Konyaaltı Plajı şehrin en canlı ve eğlenceli yerlerinden biridir.

Düden Şelalesi

Düden Şelalesi, Antalya'nın doğusunda yer alan doğal güzelliklerden biridir. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan şelale, Düden Çayı'nın kayalıklar arasından akmasıyla oluşmuştur. Şehir merkezine yakın bir konumda bulunması, turistler tarafından kolaylıkla ziyaret edilmesini sağlar. İki farklı bölümden oluşan şelale, hem suyun gücüyle hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçileri etkileyen bir yerdir. Düden Şelalesi özellikle Antalya’da ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olması özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Hem haftasonu kaçamakları için hem de ruhunuzu dinlendirmek için ideal bir destinasyon.

Antalya Müzesi

Antalya Müzesi, şehrin merkezinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olma özelliği taşıyan yerlerden biridir. Antalya’da kışın gezilecek yerler arıyorsanız keşif rotanıza bu müzeyi ekleyebilirsiniz. 1922 yılında kurulan müze, Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını sergilemektedir. Müze, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri barındırır. Müzede, taş, metal, cam ve seramik gibi farklı malzemelerden yapılmış eserler sergilenir. Ayrıca, müzede Antalya'da bulunan antik kentlerden gelen eserler de yer almaktadır. Antalya Müzesi, tarih ve arkeoloji meraklıları için kaçırılmayacak bir yerdir.

Olympos Antik Kenti

Olympos, Antalya'nın güneybatısındaki sahil şeridinde yer alan bir antik kent ve turistik bölgedir. Likya bölgesinde yer alan Olympos, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve plajları ile turistlerin ilgisini çeker. Antik kentin kalıntıları, çam ormanları ve dağ manzaraları arasında yer alır. Olympos'ta turistler, antik tiyatro, hamamlar, kiliseler, mezarlar ve kale kalıntıları gibi birçok tarihi yapıyı keşfedebilirler. Bölgenin plajları da oldukça ünlüdür ve deniz tutkunları için Antalya’da sevgiliyle gezilecek yerlerden biri olarak görülmektedir. Olympos, tarih, doğa ve deniz sevenler için elverişli bir destinasyon merkezidir.

Yanartaş

Yanartaş, Antalya'nın Olympos bölgesinde yer alan doğal bir oluşumdur. Yıllardır devam eden doğal gaz çıkışı nedeniyle kayaların yüzeyindeki çatlaklardan alevler çıkar ve karanlıkta bile görülebilir hale gelir. Efsanelere ve mitlere konu olan Yanartaş, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Olympos Antik Kenti yakınlarında bulunan Yanartaş, yürüyüş yapmak ve eşsiz manzarayı gözlemlemek için Antalya’da günübirlik gezilecek yerlerin en popülerlerinden biridir.

Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı

Antalya’nın berrak kumsalları kadar doğası da ziyaretçilerini büyülemekte. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, Antalya'nın doğusunda yer alan doğal güzellikleriyle ünlü bir yerdir. Şehir merkezine yaklaşık 18 km uzaklıkta bulunan park, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile ziyaretçilerini etkiler. Parkın en önemli özelliği ise 18 metre yüksekliğindeki şelaledir. Şelale, dağlardan gelen suyun kayalıklar arasından akması sonucu oluşmuştur. Parkın içinde yürüyüş yapmak, piknik yapmak, yüzme ve fotoğraf çekmek için ideal bir yerdir. Ayrıca, parkta birçok kuş türü ve hayvan türü de yaşamaktadır. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nı Antalya’da gezilecek yerler doğa listenize ekleyebilirsiniz.

Tatil Cenneti Antalya’nın Plajları:

Antalya özellikle deniz sezonunun açılmasıyla turizmin Türkiye’deki başkentlerinden biri olarak görülmekte. Hem yerli hem yabancı turistlere uygun şartları, gezilecek yerleri ve tertemiz plajlarıyla ziyaretçilerini memnun etmekte. Antaya’da farklı plajlar denemek istiyorsanız Alanya’daki Kleopatra Plajı, Kaş’taki upuzun plajlar, Kaputaş, Beldibi, Çıralı ve Adrasan plajlarını da ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bu plajlara yakın konaklayabileceğiniz bireysel tatil imkanı sunan ve birçok seçeneği bulunan bungolavlarda turistlerin tercih ettiği yerlerden.

