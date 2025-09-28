Habertürk
        Antalya'da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Antalya'da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

        Antalya Manavgat'ta yayaya çarpan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen otomobille çarpışarak devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 00:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 00:59
        Antalya'da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
        Manavgat ilçesinde Ercan Karaca (21) idaresindeki otomobil, D-400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan'a (57) çarptı.

        Karşı şeride geçen araç, Harun B. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Okan Çağan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan iki sürücü ile Harun B'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet S. hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ercan Karaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Antalya
        #Manavgat
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
