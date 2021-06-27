Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, katılımcı firmalar son kreasyonlarını küresel deri sektörünün önemli alıcılarına ve zincir mağaza temsilcilerine sergiledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, açılışta yaptığı konuşmada, 2020'deki ihracat hedefi olan 165,9 milyar doları 169,6 milyar dolarlık ihracatla aşmayı başardıklarını söyledi.
Bu yıl 200 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştireceklerine inandıklarını belirten Gülle, bu hedefleri aşmada deri sektörünün 2020'de 1 milyar 333 milyon dolarlık, 2021'in ilk beş ayında ise 641 milyon dolarlık ihracatla katkısının büyük olduğunu kaydetti.
Deri sektöründe ciddi bir toparlanma olduğunu anlatan Gülle, "O nedenle bu organizasyonu önemli görüyoruz. Büyük bir organizasyon. Sonuçlarının ihracatımıza çok olumlu yansıyacağını biliyoruz. Deri sektörünü 2019'un rakamlarının üzerine çıkacağını görüyoruz. Hazirandan sonra ihracatımızda ciddi bir toparlanma gördük. Son çeyrekte 50 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene 200 milyar dolar ihracatı geçeceğiz. Çünkü sektörlerimizdeki dinamizmi görüyoruz." diye konuştu.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak da salgının deri sektörünü de etkilediğini ancak kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlilik olduğunu belirtti.
Temmuz itibarıyla 2019'un ihracat rakamlarını yakalayacaklarının altını çizen Şenocak, "Deri sektörünün yılın ikinci yarısında ciddi atılım yapacağına inanıyorum. Peş peşe fuarlar var. Tüm sektör canla başla çalışıyor." dedi.
TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, sadece beş iş günü içerisinde tüm operasyonu tamamlayarak dünyanın dört bir yanından gelen alıcıları fuarda buluşturduklarını söyledi.
Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağının kalkmasıyla harekete geçtiklerini vurgulayan Gözmen, Rusya'dan uçuş kısıtlamasının kalkmasından iki gün önce hazırlıkları başlattıklarını aktardı.
Charter uçuşlarının Rusya'dan 22 Haziran'da başladığına dikkati çeken Gözmen, "Ruslardan çok yoğun talep aldık. Rusya'da 139 mağazası olan dünyanın en büyük deri ithalatçılarından biri olan şirket bu yıl da Türkiye'yi ve bizim fuarımızı tercih etti. Tüm çabamız ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve ülkemizin toplam ihracatına katkı vermek." ifadelerini kullandı.
Rusya başta olmak üzere 14 ülkeden firmaların katıldığı fuar, 30 Haziran'da sona erecek.
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