Antalya'da denize giren uzman çavuş boğuldu

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Tatilini geçirmek için Finike'ye gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun, yüzmek için eşi ve 2 çocuğuyla Mağaralı Koyu'na gitti.

Bir süre yüzen Olgun'un su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, müdahale ederek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gelerek, Olgun'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Olgun, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olgun, Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Olgun'un cansız bedeni, yeğenine teslim edildi.

Mehmet Olgun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Batman'ın Gerçüş ilçesi Kayapınar köyüne gönderildi.