BAZI GİZEMLER VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Bölgenin jeolojisi daha önce kapsamlı bir şekilde incelenmiş olmasına rağmen, birkaç gizem kaldı. Ekip, makalelerinde "Grönland ve Kuzey Amerika arasında uzun süren bir sürtünme ve deniz tabanı yayılması dönemi, Davis Boğazı ile birbirine bağlanan Labrador Denizi ve Baffin Körfezi okyanus havzalarını oluşturdu" diye açıklıyor.