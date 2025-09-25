Habertürk
        Antalya'da çöp ve molozların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çöp ve molozların olduğu alanda yangın

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 18:50 Güncelleme: 25.09.2025 - 18:50
        Çöp ve molozların olduğu alanda yangın
        Kundu Mahallesi'nde seralara yakın bölgeye dökülen atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, müdahale ederek alevler seralara sıçramadan yangını söndürdü.

        Yanan plastikler nedeniyle mahallenin üzerini siyah bulut kapladı.

        Bazı kişilerin yangını izlemesi dikkati çekti.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Fotoğraf: AA

