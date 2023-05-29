Antalya'da çiftçilere kaolin kili dağıtıldı

AA

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde avokado, zeytin ve ceviz üretimi ile geçimini sağlayan 32 çiftçiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 ton kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili dağıtımı gerçekleştirildi.

Potansiyel hastalıklara, zararlılara karşı etkili ve ekonomik mücadele kapsamında gerçekleşen kaolin kili desteğiyle çiftçilerin bir sonraki üretim sezonunu daha verimli geçmesi planlanıyor.

Avokado tarımı ile uğraşan üreticilerden Mustafa Top, "Geçtiğimiz yıllarda bu kili kullandım ve faydasını görmüştüm. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir hizmetinin olduğunu duydum. Sağ olsunlar, irtibata geçmemizin ardından hızlı bir şekilde bize dağıtımını gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.