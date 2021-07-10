Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahile yumurtlamak için gelen caretta carettaya eziyet eden 2 turiste, ülkelerine dönmek üzereyken havalimanında para cezası uygulandı.
DHA'nın haberine göre Manavgat'ta alkollü olduğu öğrenilen 2 turistin yumurtlamak için sahile gelen caretta carettaya yaptıkları eziyeti gösteren resimlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğal Hayatı Koruma ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, kimlikleri tespit edilen 2 turistin Side´de bir otelde kaldığı belirlendi.
HAVALİMANINDA CEZA UYGULANDI
Turistlerin sabah saatlerinde ülkelerine dönmek üzere Antalya Havalimanı´na gittiğini tespit eden jandarma ekipleri, havalimanında görevli kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Havalimanında haklarında işlem yapılan turistlere, egzotik türler ve soyu tükenmekte olan hayvanlara eziyet yapılması nedeniyle para cezası uygulandı.
Sahilde bulunan turistik tesisler ve su sporları ile konaklama tesislerinin caretta caretta yuvalama alanlarına hassasiyetle yaklaştığını dile getiren DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Bu elem verici olay sosyal medyada vatandaşların haber vermesi ile ulaştı elimize. Resimlerle birlikte hemen jandarmaya duyuruda bulunduk. Jandarma, Doğal Hayatı Koruma ekipleri ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte kişilerin önce kaldığı oteli tespit ettik. Otel sahibi oldukça duyarlı, gerekli işlemleri ivedi bir şekilde yaptı. Kişilerin otelden çıkış yaptıklarını ve havalimanında olduklarını belirledik. Bilgilendirme yapılarak pasaportuna cezai işlemler uygulandı. Bu cezai işlemler, egzotik türler, soyu tükenmekte olan hayvanlara eziyet yapılmasından dolayı kesildi" diye konuştu.
"TÜRLERİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Meclis'ten çıkan Hayvan Hakları Kanunu ile bu tür ve benzeri suçlarda hapis cezasının da öngörüldüğünü hatırlatan Akyol, "Bu türlerin yaşatılması gerekiyor. Manavgat Belediyemiz, jandarma ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri ile çok ciddi bir iş birliği içerisinde bu türlerimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.
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