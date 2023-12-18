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        Haberler Magazin Antalya'da beş bin kişilik 'Fashion Party' - Magazin haberleri

        Antalya'da beş bin kişilik 'Fashion Party'

        Antalya'da yaklaşık beş bin kişilik bir parti düzenlendi. İlk olarak milyonlarca hayranı bulunan Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı Faydee'yi ağırladı. Ardından iş insanı Hikmet Eraslan 'Mr. Dosso Dossi' kimliğiyle DJ setinin başına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:13
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        Antalya'da beş bin kişilik 'Fashion Party'
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        Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Antalya’da yaklaşık beş bin kişilik bir parti düzenlendi. Anfaş Expo Center’da kurulan Türkiye’nin en büyük iç mekân sahnesi, ilk olarak Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı Faydee’yi ağırladı. Faydee, sevilen şarkılarını etkinliğe katılan 40 ülkeden izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

        Ardından 'Mr. Dosso Dossi' kimliğiyle DJ setinin başına geçerek kitleleri müziğin büyülü dünyasında buluşturan iş insanı Hikmet Eraslan sahne aldı.

        Popüler parçaları kendi üslubuyla sunan ve daha önce Doğubayazıt, Cizre ve Harran’da konser veren Mr. Dosso Dossi, performansında konser alanını dolduran yaklaşık 5 bin kişiyi, ışık ve lazer şovlarla da büyülü bir yolculuğa çıkardı.

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        'Fashion Party' Romanya’nın ünlü şarkıcılarından Minelli’nin performansıyla devam etti. Gece müzik ziyafeti ve görsel şölen eşliğinde tamamlandı.

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        #Fashion Party
        #Antalya

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