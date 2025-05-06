Antalya'da ATV'nin devrildi: 2 öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yaman Akıncı (36) idaresindeki ATV kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Akıncı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

REKLAM advertisement1

ATV'de bulunan ve kazada ağır yaralanan Lütfullah Gökdere (29) ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.