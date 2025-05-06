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        Haberler Gündem Trafik Antalya'da ATV'nin devrildi: 2 öldü

        Antalya'da ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:46
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        Antalya'da ATV'nin devrildi: 2 öldü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yaman Akıncı (36) idaresindeki ATV kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Akıncı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ATV'de bulunan ve kazada ağır yaralanan Lütfullah Gökdere (29) ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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