Antalya'da antika tutkunlarına özel festival

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antikacılar ve Nostalji Festivali ile geçmişin büyüsünü günümüze taşıyacak.

Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği ile birlikte düzenlenecek festival 17 Ekim Perşembe günü Karaalioğlu Parkı'nda açılıyor. Festivalde birbirinden değerli antika ürünler sergilenecek. Festivali ziyaret edenler antika eşyalar arasında nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

Festivali ziyaret edenleri, dolu dolu etkinliklerin yer alacağı bir program bekliyor. 17 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te ziyarete açılacak festivalde Ediz Çam DJ performansıyla ziyaretçileri ile buluşacak. 20.00'de ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası birbirinden güzel şarkıları ziyaretçiler için çalacak.

18 Ekim Cuma günü ise Ediz Çam DJ Performans, Burçin Karakurt ve Orkestrası sahne alacak. 19 Ekim Cumartesi günü Ediz Çam'ın DJ performansı, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları ekibi dans gösterisi, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Konseri festival alanını renklendirecek. Festivalin son günü olan 20 Ekim Pazar günü Ediz Çam DJ performansı ile alana gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. FHC Dans Okulu Gösterisi, Türkü Dostları Konseri ile festival sona erecek.