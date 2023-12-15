'Annie'den yılbaşı özel gösterisi

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Broadway'in en çok bilinen müzikallerinden “Annie”, Türkiye’de izleyicisi ile buluşuyor. Amerika, İngiltere, Avustralya başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki onlarca ülkede binlerce kez sahnelenmiş ve ödüller almış, gişelerde olağanüstü başarılara imza atmış, Broadway'in en çok bilinen müzikallerinden olan “Annie”, Mozart PSM yapımı olarak sahneye taşındı.

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Yetimhaneye bırakılmış, anne ve babasını arayan, kalbi özlemle dolu olan Annie'nin öyküsünü anlatan muhteşem müzikal, 19 Aralık’ta İstanbul BESA Cevahir Sahnesi'nde gerçekleşecek iki yılbaşı gösterisiyle seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Kadrosunda Devlet Opera ve Balesi’nden solist ve orkestra sanatçıları ile çocuk oyuncuların yer aldığı müzikal başyapıtının biletleri Biletinial’da satışa çıktı.