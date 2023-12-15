Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Tüm Haberler
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Annie'den yılbaşı özel gösterisi

        'Annie'den yılbaşı özel gösterisi

        Broadway'in en çok bilinen müzikallerinden 'Annie', iki yılbaşı özel gösterisi ile 19 Aralık'ta İstanbul BESA Cevahir Sahnesi'nde izleyicisi ile buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Annie'den yılbaşı özel gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Broadway'in en çok bilinen müzikallerinden “Annie”, Türkiye’de izleyicisi ile buluşuyor. Amerika, İngiltere, Avustralya başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki onlarca ülkede binlerce kez sahnelenmiş ve ödüller almış, gişelerde olağanüstü başarılara imza atmış, Broadway'in en çok bilinen müzikallerinden olan “Annie”, Mozart PSM yapımı olarak sahneye taşındı.

        .png
        .png

        Yetimhaneye bırakılmış, anne ve babasını arayan, kalbi özlemle dolu olan Annie'nin öyküsünü anlatan muhteşem müzikal, 19 Aralık’ta İstanbul BESA Cevahir Sahnesi'nde gerçekleşecek iki yılbaşı gösterisiyle seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Kadrosunda Devlet Opera ve Balesi’nden solist ve orkestra sanatçıları ile çocuk oyuncuların yer aldığı müzikal başyapıtının biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BESA Cevahir Sahnesi
        #annie
        #Biletinial
        #müzikal
        #tiyatro
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        ABD, İsrail'e süre verdi
        ABD, İsrail'e süre verdi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Habertürk Anasayfa