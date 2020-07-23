Antalya’nın Kemer ilçesine 4 yıl önce yerleşen Alexsandra Balan - Sergey Popolitov çifti 8 yaşındaki İvan ve 5 yaşındaki Gavril isimli çocukları ile Türkiye’ye gelir gelmez sahiplendikleri Flaya isimli Golden Retriever cinsi köpekleriyle yaşıyordu.
İHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde mahallede akşam yürüyüşüne çıkan çift, yavru kedi miyavlamalarını duyunca kaynağını aramaya başladı ve çöp konteynerlerinin yanında 1-2 haftalık 5 kedi yavrusu gördü.
Sürekli miyavlayan kedilerin terk edilmiş olduklarına emin olamayan çift, yavruların durumunu izlemeye aldı. Bir süre anne kedi görünmeyince yavruları alıp eve getiren çift, arkadaşlarının uyarısı üzerine yavruları geri götürdü. Daha sonra ortaya çıkan anne kedi, yavrulardan ikisini alarak gitti ve geri dönmedi.
Anne kedi götürdüğü iki yavruyu da sonradan terk ederek kayıplara karışırken bu yavruları, kedisi yeni doğum yapmış bir vatandaşın sahiplendiği öğrenildi.
2 GÜN SONRA YAVRULARI TOK BULDULAR
Geride kalan 3 yavrunun çaresiz kalması üzerine onları evlerine götüren Alexandra-Sergey çifti, anne sütüne yakın olması için çevreden keçi sütü bularak biberonla beslemeye başladı.
2-3 gün sonra yavruların, biberonla süt içmediklerini, tok olduklarını fark eden Alexandra ve Sergey, yavruları izlemeye aldı ve olanları görünce şaşkına döndü.
DOĞUM YAPMAYAN KÖPEĞİN SÜTÜ GELDİ
Yavrular, acıktıklarında hiç çiftleşmemiş ve doğum yapmamış 5 yaşındaki köpekleri Flaya’yı emiyor, o da anne kedi şefkatiyle yavruların bütün bakımını yapıyordu.
Köpeğin memelerini kontrol eden çift, süt geldiğini görünce bir kez daha şaşırdı. Alexandra-Sergey çifti ve çocukları yaşadıkları deneyimi, bir süre veteriner kliniğinde de çalışan hemşire arkadaşları Julya Özdemir ve diğer dostları ile paylaştı.
Çifte yardımcı olan Julya Özdemir de daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Olayı duyan arkadaşları, Alexandra-Sergey çiftinin baktığı yavruları sahiplenmek için sıraya girdi.
ÇİFTLEŞME DÖNEMLERİNDE ANNELİK AĞIR BASIYOR
Çiftleşme dönemlerinde dişi köpeklerde bir ilişki olmasa da annelik duygularının yükseldiği, hatta memelerinden süt geldiği, bu dönemlerde hayvanların başka canlıların yavrularını hatta buldukları bir oyuncağı bile yuvalarına götürerek anne gibi baktıkları öğrenildi.
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