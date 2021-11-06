Annesiz kalan sincap yavrularına özenli bakım

AA

Düzce'de annesiz kaldıkları için koruma altına alınan 2 sincap yavrusuna, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık bir ay önce anneleri olmadığı için korumasız kalan 2 sincap yavrusu gören bir hayvansever, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletti.

Ekipler tarafından alınan yavrular, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.

Koruma altındaki sincap yavrularının bakımını üstlenen veteriner hekim Murat Ünlü, hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

Sincap yavruları, bakım sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

"SÜT VE BEBE BİSKÜVİSİ KARIŞIMIYLA BESLİYORUZ"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, yaban hayatını koruma adına arazide sürekli ekiplerin bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık bir ay önce duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan sincapların kendilerine haber verilmesinin ardından bakıma alındığını belirten Şimşek, "Sincaplarımız, doğada sahipsiz şekilde bulundu. Ekiplerimizi yönlendirerek bu yavrularımızı aldık. Tahminimize göre yaklaşık bir aylık yavrulardı. Birisinin arka ayaklarında ve kuyruğunda yara vardı. Yaklaşık bir aydır veteriner hekim tarafından bakımları ve tedavileri yapılıyor" dedi.

Anneleri olmayan sincaplara özenle bakıldığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Daha henüz anne sütüne ihtiyaçları vardı. Bir aydır süt ve bebe bisküvisiyle karışım hazırlayıp beslenmelerini sağlıyoruz. Biberon ve şırıngayla beslenmeleri yapılıyor. Şu an tahminimize göre 2 aylık oldular ve fındık ceviz gibi ek gıdalara başladık. Şu anda sağlıklılar ve bir ay daha baktıktan sonra doğal hayatlarına bırakmayı planlıyoruz. Muhtemelen annelerinin öldüğünü düşünüyoruz. Anneleri olmadığı ve korunamadıkları için diğer hayvanlar tarafından ayakları yenmişti. Şu an arka ayaklarının bir kısmı ve kuyruğu yok ama gayet sağlıklı ve hareketli. Diğer hayvanımızın hiçbir sorunu yok. 3 aylık olduklarında doğaya salacağız."