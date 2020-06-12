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Bolu'da bir otelin hayvanat bahçesinde bulunan ve annesinden yeterince beslenemeyen geyik yavrusunun biberon yardımıyla doyması sağlanıyor.

Karacasu beldesinde yaklaşık 60 hektarlık arazi üzerindeki otelin hayvanat bahçesinde geyik, karaca, ceylan, yaban keçisi, sülün, keklik gibi birçok hayvan yer alıyor.

Hayvanat bahçesindeki hayvanlarla aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olan otel sahibi Halit Ergül yakından ilgileniyor.

Ergül, annesi tarafından yeterince doyurulmadığını fark ettiği geyik yavrusunu her gün biberonla süt vererek besliyor.

Halit Ergül, yaptığı açıklamada, oteli inşa ederken yaklaşık 310 yıllık bir çınar ağacı dolayısıyla projeyi değiştirmek zorunda kaldıklarını anımsatarak tabiatı çok sevdiğini söyledi.

Tabiat denildiğinde aklına yaban hayatı geldiğini dile getiren Ergül, "Burada geyik, ceylan, karaca ve yaban keçileri gibi birçok hayvan var. Bunların bazıları da yavruladı. Onları gelecek nesillere aktarmak için biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Ergül, hayvanlar için 50 dönümlük alan ayırdığını anlatarak bu alan içerisinde yabani hayvanların bir kafes içerisinde değil de daha geniş bir alanda kendilerini özgür hissederek rahatça dolaştıklarını vurguladı.

Yaban hayvanları ile yakından ilgilendiğini belirten Ergül, "Alan içerisinde geyik, karaca ve yaban keçileri doğum yaptı. Annesi tarafından yeterince beslenemeyen geyik yavrusuna her gün biberon ile süt veriyorum" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklardan hayvanat bahçesi ruhsatı aldıklarını aktaran Ergül, hayvanların veteriner tarafından sürekli kontrol edildiğini aktardı.