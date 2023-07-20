Deprem öncesinde güzel hayaller kurduklarını ve hayata geçirmek için girişimlerde bulunduklarını anlatan Özcan Sahillioğlu, her şeyin evleri gibi yıkılarak enkaz altında kaldığını söyledi. Kızı Beste ile birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Sahillioğlu, "Eşim Sibel, Antalya'ya yerleşip hem kızımızın yanında olmak hem de burada kadınlarla birlikte bir dükkan işletmek istiyordu. Kahveyi çok severdi o nedenle kahve dükkanı düşünüyordu. Ancak nasip olmadı. O gitti, biz kaldık" dedi.