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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Annesinin Kuzusu'na özel gösterim

        'Annesinin Kuzusu'na özel gösterim

        Yönetmenliğini Umut Evirgen'in yaptığı Selin Şekerci, Kubilay Aka ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı 'Annesinin Kuzusu' filmi için 10 Ocak Cuma akşamı Beyoğlu Atlas Sineması'nda özel bir gösterim gerçekleşecek. Gösterim sonrası film ekibiyle gerçekleşecek söyleşinin moderatörlüğünü Nurgül Yeşilçay üstlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:44
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        'Annesinin Kuzusu'na özel gösterim
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        Umut Evirgen’in yönetmenliğini yaptığı, Med Yapım ile Set Sanat’ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Selin Şekerci, Kubilay Aka ve Necip Memili’nin başrollerini paylaştığı "Annesinin Kuzusu" filmi için 10 Ocak Cuma akşamı Beyoğlu Atlas Sineması’nda özel bir gösterim gerçekleşecek. Başta Altın Koza olmak üzere pek çok ödüle sahip insan doğasının derinliklerine inen film, 10-16 Ocak tarihleri arasında “özel gösterim haftası” kapsamında Atlas Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak.

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        Senaryosu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen tarafından kaleme alınan Annesinin Kuzusu, dünya prömiyerini Hindistan'ın Goa kentinde düzenlenen Uluslararası Hindistan Film Festivali’nde (IFFI-Goa) gerçekleştirdikten sonra arka arkaya pek çok festivalden ödülle döndü. 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde "En İyi Sanat Yönetimi" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Necip Memili) ödüllerini kazanan Annesinin Kuzusu, Boğaziçi Film Festivali’nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" (Umut Evirgen), "En İyi Kadın Oyuncu" (Selin Şekerci) ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerine layık görüldü. 34. Ankara Film Festivali’nde ise "En İyi Özgün Müzik" ödülünün sahibi oldu.

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        ANNESİNİN KUZUSU MU? KURBANI MI?

        Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmde Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili’nin yanı sıra, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar, Aysel Yıldırım, Burak Ali Özkan, Tuğçe Talu ve Marta Blanc gibi isimler rol alıyor. Çocukluğunda ağır travmalar yaşamış bir annenin aşırı korumacı yaklaşımının oğlunun ruhunda yarattığı sarsıntılarının anlatıldığı filmde ayrıca işlemediği bir suçtan yargılanan, annesinin travmalarını içselleştirerek hikayeler arasında savrulan Murat'ın hikayesi de perdeye yansıyor.

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        MODERATÖR NURGÜL YEŞİLÇAY

        10-16 Ocak tarihlerinde Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda seyirciyle buluşacak olan Annesinin Kuzusu için 10 Ocak Cuma akşamı yine aynı mekanda özel bir gösterim yapılacak. Gösterim sonrası film ekibiyle gerçekleşecek söyleşinin moderatörlüğünü ise oyuncu Nurgül Yeşilçay üstlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Annesinin Kuzusu
        #umut evirgen
        #nurgül yeşilçay
        #Beyoğlu Atlas Sineması
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