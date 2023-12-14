Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti! - En son haberler

        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!

        Bursa'da, 45 yaşındaki annesi Yıldız Yazıcı'yı, iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 24 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan ve son sözü sorulan sanık, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir apartmanda, Haziran 2022'de yaşanan olayda, bir daireden gelen kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla gelen polis Yıldız Yazıcı'yı (45) daire girişinde hareketsiz yatarken bulmuştu.

        İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının iple boğulduğu tespit edilmişti.

        OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Yazıcı (24) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        KATİL ZANLISI EVLAT TUTUKLANDI

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğünü itiraf eden bu kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        SANIĞIN AĞABEYİ ŞİKAYETÇİ OLDU

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı, babası, kardeşleri ve avukatı katıldı. Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtti.

        "KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI, MUKADDERAT"

        Son sözü sorulan sanık, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Habertürk Anasayfa