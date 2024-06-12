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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti - En Son Haberler | Son dakika haberleri

        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti

        Zonguldak'ta 13 yaşındaki zihinsel engelli Tuana'nın annesini ve anneannesini alıkoyup darbettiği iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:29
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          Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zihinsel engelli Tuana D. (13), annesi Gönül K. (48) ile anneannesini evde kapıyı kilitleyerek, alıkoyup darbetti.

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          Anneanne G.D. evden kaçarak kırtasiyeye saklanırken, polisin 1 saat süren ikna çalışması sonrasında Tuana D. evden çıkarıldı. Tuana D. ters kelepçe takılarak ambulansa bindirilirken, onu yalnız bırakmak istemeyen annesi de kızıyla birlikte ambulansa bindi.

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          SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

          Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Tuana D., sinir krizi geçirerek önce ismi öğrenilemeyen anneannesine saldırmaya çalıştı.

        • 4

          Yaşlı kadın, bir an torununun elinden kurtulup evlerinin alt katında bulunan kırtasiyeye saklandı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Anne Gönül K. ise evde kızıyla birlikte kaldı. Kapıyı kilitleyen Tuana D., annesi Gönül K.'yı evde alıkoyup darbetti.

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          POLİS İKNA ETTİ

          İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kız çocuğu, balkondan çevredeki kalabalığı görünce itfaiye ekiplerinin üstüne saksı fırlattı. Tuana D.'nin "İstemiyorum, gidin, bakmayın" diye bağırması üzerine intihar etme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yatağı açarak tedbir aldı.

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          Daha sonra kız çocuğu, kadın polis memurunun ikna etmesiyle evden alınarak ambulansa bindirildi. Yüzündeki morluklara rağmen çocuğunu bırakmak istemeyen anne Gönül K. da ambulansa alındı. Tuana D. ve annesi Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, anneanne de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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          ÇOCUK TERS KELEPÇEYLE AMBULANSA ALINDI

          Öte yandan, saldırgan tavırlar sergileyen Tuana D.'nin ambulansa ters kelepçe ile bindirildiği görüldü. Ayrıca, kız çocuğunun annesini 9 Haziran’da da darbettiği öğrenildi.

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