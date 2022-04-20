TV8'in ilgi gören yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 3. Bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinin son bölüm linkini sizler için haberimizde paylaştık. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk 3. son bölüm izleme sayfası...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 3. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.tv8.com.tr/annenin-sirridir-cocuk

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 2. BÖLÜM ÖZETİ

Sabriye’nin ve Nuh’un üsteleyen tavrı Meryem’in planlarını tehlikeye atacak. Meryem, annesinin ölmesiyle birlikte ablası Türkan ve eniştesi Reha ile burun buruna gelmek zorunda kalacak. Defne eski defterlerin açılmasıyla Sadun ile karşı karşıya gelecek. Sadun tam aşkını kalbine gömüp dönme kararı almışken Defne’den aldığı bir haber tüm planlarını değiştirecek. Peki Defne yıllardır kavuşmayı beklediği evladını kucağına alabilecek mi? Diğer yandan yaptığı planlarla kendini ciddi bir tehlikenin içine atan Meryem bu işten paçayı kurtarabilecek mi?