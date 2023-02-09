İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Kahramanmaraş'ta 7 katlı 28 daireli Burç Apartmanı yıkılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada önce anne sağ çıkarıldı. Çalışmalarına devam eden ekipler, dairenin salon kısmında oldukları belirlenen Feyzullah Polat ve Zeynep Polat'ı kurtarmak için seferber oldu. Depremden 80 saat sonra önce 9 yaşındaki Zeynep Polat enkazın altından çıkarıldı. Ardından babası gibi polis memuru olan Feyzullah Polat da yoğun çalışmalar sonucu enkazın arasından çıkarıldı. Büyük bir dikkatle ambulansa taşınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

1 hafta önce yaptıkları tatbikat hayatlarını kurtardı

Polat ailesinin 1 hafta önce tatbikat yaptıkları öğrenildi. Deprem olur olmaz da baba Feyzullah Polat ve kızı Zeynep Polat tatbikatı uygulayarak salondaki iki koltuğun arasına yattı. Polat ailesinin uyguladığı tatbikat hayatlarını kurtardı. Öte yandan, Zeynep'in karanlıkta kalmak istemediğini söylemesi üzerine ortamın aydınlatıldığı öğrenildi.