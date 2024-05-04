Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2024 Anneler Günü ayın kaçında?
Her yıl Mayıs ayında Anneler Günü kutlanıyor. Türkiye'de ve dünyada her yıl farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'nün tarihi ve günü merak ediliyor. Peki Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı, ayın kaçında?
- 1
Anneler Günü tarihi, Mayıs ayının gelmesiyle merak konusu oluyor. Annelerini bu özel günde mutlu etmek isteyenlerin araştırma konuları arsında hediyelerde önemli yer tutuyor. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi
- 2
2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.
Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
- 3
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER
Buket Çicek
Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
Küçük Ev Aletleri
Giyim Eşyası
Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
Fotoğraf Çerçevesi
Züccaciye, Mutfak Eşyaları
-