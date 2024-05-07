Anneler Günü'ne geri sayım başladı! 2024 Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak?
Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mayıs ayının ilk haftası geride kalırken Anneler Günü tarihi de gündeme geldi. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nde annelerini mutlu etmek isteyenler hediye arayışını sürdürüyor. İşte, "Anneler Günü tarihi ne zaman, bu hafta mı kutlanacak?" sorularının yanıtları...
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Tarihte ilk kez 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü her yıl Mayıs ayına denk geliyor. Annesine sevgisini ve minnetini göstermek isteyenler bu özel günde hediyeler verip onları mutlu edecek. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi ile ilgili detaylar...
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2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.
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ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.
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Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.
Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
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ANNELER GÜNÜ'NDE ALINABİLECEK HEDİYELER
1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
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5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
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