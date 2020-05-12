Anneler Günü'nde kayınvalidesinin kılığına giren koca gülümsetti - ANTALYA

AA

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Vezir Poyrazoğlu (36),annesinden uzakta yaşayan eşi Hatice'nin Anneler Günü'nde büyük üzüntü yaşadığını fark etti.Poyrazoğlu, eşini gülümsetmek için kadın kıyafeti giydi, başörtüsü taktı.Annesi gibi davranan eşini karşısında gören Hatice Poyrazoğlu, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra gülümsemeye başladı.Poyrazoğlu, o anların yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Bu fotoya gülen olur amma bilmezler ki ne anlam taşıdığını. Bugün Anneler Günüymüş. Biz de birbirimizin annesi olarak Anneler Gününü kutladık. Ölmüş ve hayatta olan tüm annelerin günü kutlu olsun. Bir evlat annenin kıymetini, bir annede evladının kıymetini iyi bilsin." ifadeleriyle paylaştı.Paylaşımı çok sayıda kişi tarafından beğenilen Poyrazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerinden uzakta yaşadıklarını söyledi.Hayatlarının hep mücadeleyle geçtiğini aktaran Poyrazoğlu, "Eşimle yılmadık mücadele ettik, beraber çalıştık. Beraber gezdik, beraber yuva kurduk. Annesizlik çok zor ol. Bir günlüğüne eşimin annesi oldum. O da ben de çok mutlu olduk." dedi.Hatice Poyrazoğlu ise eşinin sürprizinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.