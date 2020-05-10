-Karnın aç mı

- Seni alan kadın 2 günde boşar

- Bu odanın hali ne böyle

+seninde çocuğun olsun da gör

+eve geç kalma

+nereye bıraktıysan ordadır

+çok pasaklısın

+sen kime çektin böyle

+ekmekle ye

+Duvarla konuşuyorum ben zaten

+Ben anne değilim bu evde köleyim köle

+Naciye’nin en küçük oğlu’da evlendi sen daha evin yolunu bulama