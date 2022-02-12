Anneanne, kızı ve torunu evde ölü bulundu

Gaziantep'te bir evde birlikte yaşayan anneanne, kızı ve torunu ölü bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri iddia edildi.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 44 nolu sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan Behiye Özkan (65) ile kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'ten yakınları uzun süre haber alamadı. Evdekilerden uzun süre haber alamayan yakınları ile komşuları 3 kişinin durumundan şüphe ederek 112 acil çağrı hattına ihbarda bulundu.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZELER ÇIKARKEN YAKINLARI GÖZ YAŞI DÖKTÜ
Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler evden çıkarılırken ölen 3 kişinin yakınları feryat ederek göz yaşı döktü. Bazı canaze yakınları ise salavat getirerek ölenlere dua okudu
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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