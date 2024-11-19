Anne ve kızının öldüğü kazada taksi şoförüne tutuklama
Bilecik'te, iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki öğretmen anne ile 3 yaşındaki kızı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan taksi şoförü "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Bozüyük-İnegöl kara yolunda öğretmen anne Yeliz Efe ile kızı Ela Efe'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili başlatılan soruşturmada tedavisinin ardından gözaltına alınan taksi şoförü K.K. (61), jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
K.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
ÖĞRETMEN ANNE İLE KIZI HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Raşit Efe (33) idaresindeki otomobil, 17 Kasım'da Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere Kavşağı mevkisi yakınında K.K'nin kullandığı taksiyle çarpışmıştı.
Kazada, sürücülerden Raşit Efe, Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan eşi Yeliz (30) ve kızı Ela Efe (3) ile taksi şoförü K.K. ve aynı araçtaki S.T. yaralanmıştı.
Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yeliz Efe ve kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.