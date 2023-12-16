İstanbul'da bir adam oğlunu öldürdü ve anne babasını bıçakladı!

İstanbul'da bir adam oğlunu öldürdü ve anne babasını bıçakladı!

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İstanbul'da olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti.

BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için çalışmalar sürüyor. DHA'da yer alan habere göre Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

ANNESİ VE OĞLU ENGELLEMEYE ÇALIŞTI Ali Güneş kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

OĞLU HASTANEDE CAN VERDİ Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNUN TARTIŞMA ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve hakaret gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.