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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir adam oğlunu öldürdü ve anne babasını bıçakladı!

        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!

        İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Oğluyla birlikte anne ve babasının evine giden 52 yaşındaki Ali Güneş, yaşanan tartışma sırasında oğlunu öldürdü; anne ve babasını bıçakla yaraladı. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:42
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        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
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        İstanbul'da olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti.

        BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI

        17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için çalışmalar sürüyor.
        17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        DHA'da yer alan habere göre Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

        ANNESİ VE OĞLU ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        Ali Güneş kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        OĞLU HASTANEDE CAN VERDİ

        Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        OĞLUNUN TARTIŞMA ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

        Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve hakaret gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.

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        #istanbul
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