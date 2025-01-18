İstanbul'da ücretsiz gezebileceğiniz müzeler nelerdir?
Sömestr tatili başladı. Çocuklar karnelerini alıp iki haftalık tatile girdiler. Anne ve babalar da çocuklarına hem karne hediyesi hem de gezdirip eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak için çocuklarını nerelere götürebileceklerini ve bütçelerine uygun yerler bakmaya başladılar. Ebeveynler için güzel bir haberimiz var! Listelediğimiz bu müzeler hem çocuklarınızla güzel vakitler geçirmeniz için uygun hem de tamamen ücretsiz yerler. Detaylar haberimizde...
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Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklarda tatil heyecanı başladı. Anne ve babalar ise hem bütçelerine uygun hem de çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak için gezilecek yerleri düşünüyor. İşte İstanbul'da çocuklarınızı götürebileceğiniz ücretsiz müzeler...
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1. İŞ BANKASI MÜZESİ
Eminönü'nde yer alan müze, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü sabah 10:00'dan akşam 18:00'e kadar açık. İçerisinde eski zamanlarda kullanılan telefonlar, bilgi işlem cihazları, makineler, döneme ait dekontlar, dilekçeler, dönemin kampanyaları, eski kumbaralar, Osmanlıca evraklar ve eski daktilolar gibi sayısız eser mevcuttur.
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2. UÇURTMA MÜZESİ
İstanbul'un gözde semtlerinden olan Üsküdar'da bulunan müze, pazar günleri hariç haftanın altı günü sabah 09:00 ile akşam 17:00'ye kadar hizmet vermektedir. Müzede dünyanın dört bir yerinden 2500’ün üzerinde uçurtma bulunmaktadır. Sadece çocuklar değil, yetişkinler için de gezmesi keyifli bir yer. Müzeye giriş ücretsizdir, ancak 3 yaş ve üzeri çocuklar için ayrıca ücret karşılığı uçurtma yapma atölyeleri de düzenlenmektedir; çocuklar yaptıkları uçurtmayı eve götürebilmektedir.
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3. DİNOZOR MÜZESİ
Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin içinde yer alan müze, her gün saat 08:00 ile 17:00 arasında açıktır. İçerisinde hareket sensörlü dinozor maketleri ve bir adet gerçek boyutlu dinozor fosili bulunmaktadır. Aynı binada yine ücretsiz olarak görülebilecek oyuncak müzesi ve balmumu heykelleri de mevcuttur.
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4. DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Ataşehir ilçesinde yer alan küçük bir müze. Pazartesi günleri hariç 09:30 ile 18:00 arası açıktır. Çoğunlukla kutu oyunlarından oluşan nostaljik bir oyun müzesidir. Çocuklarınızla keyifli bir vakit geçirebilirsiniz.
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5. HABABAM SINIFI MÜZESİ
Altunizade'de yer alan, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularına ev sahipliği yapmış hem tarihi hem de Türk sineması için çok önemli hatıralara sahip bir müzedir. İçerisinde Habbabam Sınıfı filminden eşyalar ve birkaç balmumu heykel vardır.
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6. ATATÜRK MÜZESİ
Şişli'de yer alan müze, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında açıktır. Müzede Atatürk'ün şahsi eşyaları, giysileri, üniformaları, madalyaları ve kendi el yazısıyla yazılmış çeşitli belgeler yer almaktadır.
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7. İTFAİYE MÜZESİ
Beşiktaş'ta yer alan müze, hafta içi her gün 09:00 ile 16:00 arasında açıktır. 18. yüzyıl Osmanlı döneminden günümüze dek itfaiye ekiplerinin serüvenlerini anlatmak için canlandırılmış sahneler, fotoğraflar ve malzemeler görebilirsiniz.
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8. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
Beyoğlu'nda yer alan ve tarihi olaylara tanıklık eden müze hafta içi her gün saat 09:00 ile 18:00 arasında açık. Müzenin içerisinde, Galatasaray Lisesi'nin kuruluşundan bugüne öğrencilerin üniformaları, derslerde kullandığı aletler gibi pek çok obje sergileniyor. Ayrıca Atatürk’ün Galatasaray Lisesi’ni ziyaret ettiğinde kahve içtiği fincan ve imzalı fotoğrafı da var.
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9. GAZHANE MÜZESİ
Kadıköy Hasanpaşa'da yer alan tarihi müze, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü saat 10:00 ile 18:00 arasında açıktır. 130 yıllık bu tarihi yapı, restore edilerek bir müze ve ortak yaşam alanına dönüştürülmüştür. İçerisinde sergiler, kütüphane, çalışma salonları, bilim merkezi, ücretsiz çocuk etkinlikleri ve yemek mekanları bulunmaktadır.
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10. KARTAL BELEDİYESİ MASAL MÜZESİ
Yakacık'ta yer alan müze, pazartesi günleri dışında 09:00-17:00 saatleri arasında açıktır. İçerisinde tarihi değere sahip oyuncaklar ile Türk ve dünya edebiyatının önemli yazarlarının ilk basım kitapları sergilenmektedir.