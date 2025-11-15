Anne ve baba obezse çocukta risk yüzde 90’a çıkıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, “Kimi ‘genetik miras’ diyor, kimi ‘yaşam biçimi.’ Obezitenin nedeni her ne olursa olsun, sonuç değişmiyor: giderek artan bir sağlık krizi. Obezite yalnızca kalıtımsal bir kader değil. Doğru beslenme ve hareketli yaşamla bu hastalığın önüne geçmek mümkün” ifadelerini kullandı.

"GENETİĞİN ETKİSİ BÜYÜK"

Obezitenin genetik yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Deniz, “Genetiğin rolü net olarak belirlenmemekle birlikte, eğer anne ve baba obezse çocukta obezite görülme oranı yüzde 90’a kadar çıkıyor. Ayrıca bazı etnik gruplarda obezite sıklığının daha fazla olması, genetik yatkınlığın da önemli bir faktör olduğunu gösteriyor” dedi.

"OBEZİTE TEDAVİSİNDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM ŞART"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sistemik bir hastalık olarak tanımlanan obeziteyle mücadelede birden fazla yöntemin birlikte uygulanması gerektiğini belirten Op. Dr. Deniz, “Yaşam tarzı değişikliği, düzenli egzersiz ve diyet tedavisinin yanı sıra ilaç tedavileri, endoskopik yöntemler ve cerrahi seçenekler mevcut. Ancak en önemli adım, nedenleri ortadan kaldırmak ve toplumu bilinçlendirmektir” diye konuştu.