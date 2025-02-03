Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Anne ve baba engelli evlatlarına dehşeti yaşatmıştı: Serbest kaldılar

        Anne ve baba engelli evlatlarına dehşeti yaşatmıştı: Serbest kaldılar

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar: Serbest kaldılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gebze'de geçtiğimiz günlerde bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürmüştü. Görüntülerde, anne ve babanın, H.K.Ç. isimli engelli çocuklarını acımasızca darp ettiği anlar yer almıştı.

        Anne ve babanın tekme ve terlikle çocuğu darp ettiği, H.K.Ç.'nin ise "Yardım edin" diye bağırdığı duyulmuştu. Görüntülerin ortaya çıkması ile anne ve baba gözaltına alınmış, 16 yaşındaki bipolar hastası H.K.Ç. ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

        Yapılan işlemlerin ardından anne ve baba adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrasında ebeveynler, adli kontrol şartıyla bugün serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa