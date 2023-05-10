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Yolun karşısına geçen anne ile oğlunu ayıran feci kaza!

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah ile oğlu 7 yaşındaki Emir Al Sayyah'a, otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Giriş: 10.05.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
Anne ile oğlunu ayıran feci kaza!
DHA

Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne öldü, 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Kaza, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gittiği ileri sürülen Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7), V. M.'ın kullandığı otomobil çarptı.

Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü V.M. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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