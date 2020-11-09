"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Tepkilerden sonra hem yapım şirketi hem de oyuncu Anne Hathaway, özür diledi.

Hathaway, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Özellikle çocuklar olmak üzere anatomik farklılığı olan birçok insanın 'Büyük Yüce Cadı'nın tasvirinden dolayı acı çektiğini öğrendim. Kapsayıcılığa gerçekten inanan ve gerçekten zulümden nefret eden biri olarak, neden olduğumuz acı için hepinize bir özür borçluyum.

Üzgünüm. Karakterin görünüşü bana getirildiğinde uzuv farkının yaratacağı etkiyi düşünemedim. Eğer düşünseydim sizi temin ederim bu asla olmayacaktı. Artık konuyu daha iyi bildiğime göre daha iyisini yapacağıma söz veriyorum.