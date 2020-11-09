ABD'li oyuncu Anne Hathaway'in başrolünde yer aldığı yeni fantastik komedi filmi 'The Witches', geçtiğimiz günlerde gösterime girdi.
Ancak Hathaway'in canlandırdığı 'Büyük Yüce Cadı' karakterinin el parmaklarında eksiklikler olması, sosyal medyada anatomik farklılıklara sahip kişiler tarafından eleştirildi.
SORUMSUZLUKLA SUÇLANDI
2016 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan İngiliz yüzücü Amy Marren ve sağ ön koluyla eli olmayan İngiliz TV oyuncusu Melissa Johns, filmin yapımcılarını sorumsuzlukla suçladı.
Uluslararası Paralimpik Komitesi de sosyal medyada "#NotAWitch" (bir cadı değil) etiletini kullanarak filmi boykot etme çağrısında bulundu.
Anatomik farklılıklarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan bir kuruluş da harekete geçerek bu durumun cadılıkla ve kötülükle bağdaştırılmasının çok yanlış olduğunu belirterek sosyal medyada kampanya başlattı.
Anatomik farklılığı olan yüzlerce kişi de filmin uyarlandığı Roald Dahl tarafından yazılan Cadılar kitabında ana karakterin ellerinde farklılık olmadığını ancak filmde böyle bir detayın olduğunu belirterek yapımcılara tepki gösterdi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Tepkilerden sonra hem yapım şirketi hem de oyuncu Anne Hathaway, özür diledi.
Hathaway, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
Özellikle çocuklar olmak üzere anatomik farklılığı olan birçok insanın 'Büyük Yüce Cadı'nın tasvirinden dolayı acı çektiğini öğrendim. Kapsayıcılığa gerçekten inanan ve gerçekten zulümden nefret eden biri olarak, neden olduğumuz acı için hepinize bir özür borçluyum.
Üzgünüm. Karakterin görünüşü bana getirildiğinde uzuv farkının yaratacağı etkiyi düşünemedim. Eğer düşünseydim sizi temin ederim bu asla olmayacaktı. Artık konuyu daha iyi bildiğime göre daha iyisini yapacağıma söz veriyorum.
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