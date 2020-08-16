Annabelle müzeden kaçtı mı

The Conjuring isimli korku filmi serisinin ilham kaynağı olan Annabelle’nin segilendiği müzeden kaçtığı iddia edildi. Ancak ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın damadı Tony Spera, tüm bu söylentilere son verdi. Cuma günü ailenin YouTube kanalından açıklama yapan Spera, Annabelle’in ABD'deki Connecticut'ta bulunan Occult Museum'daki cam bölgede hala muhafaza edildiğini söyledi.

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