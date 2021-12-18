İkizler 4 yaşında!

İspanyol pop şarkıcısı Enrique Iglesias ve tenişçi eşi Anna Kournikova'nın aşkı tam gaz sürüyor. Çift, geçtiğimiz günlerde ikiz çocukları Lucy ve Nicholas'ın dördüncü yaşlarını kutladı. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
SETTE BAŞLAYAN AŞK
Anna Kournikova ile müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Julio Iglesias'ın oğlu olan Enrique Iglesias, 20 yıla yakın bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
Kournikova ile Iglesias'ın kariyerlerinin en parlak döneminde başlayan ilişkileri, üç çocukla geniş bir aile olarak bugünlere kadar geldi.
Çift, 2001 yılında şarkıcının bir klibinin setinde tanıştı. Anna Kournikova, o klipte Iglesias'ın romantik ilişki yaşadığı genç bir kadını canlandırıyordu. Sette başlayan o yakınlaşma gerçek hayatta da aşka dönüştü.
Iglesias ile Kournikova'nın 2000'lerin ilk yarısında yani ilişkilerine başladıktan kısa bir süre sonra evlendiği düşünülüyor ancak her nedense ikisi de bu konuda net bir açıklama yapmamayı tercih etti. Tenisçinin, sosyal medyada Anna Kournikova Iglesias adını kullanması ise bir süre önce evlendiklerini gösteriyor.
ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Çift, 2017 yılında ikiz çocuklarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Lucy, oğullarına Nicholas adını verdi.
Kournikova ve Iglesias, geçen yıl ise ocak ayında da bir hastanenin doğum odasında çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşarak, üçüncü bebekleri Mary'i kucaklarına aldıklarını duyurdu.
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