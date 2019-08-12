Anlayabilmek için iki defa bakmanız gereken fotoğraflar!

Bazen fotoğraflar öyle bir anda çekilir ki aslında göründüğünden çok daha farklı görünürler. Örneğin bu delik aslında barajın kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak. Dolusavağa su aktığında oluşan görüntü optik yanılsama oluşturuyor.